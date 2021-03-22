Проклятое место: в Польше снова смертельная авария с украинским автобусом

Все произошло ночь с воскресенья на понедельник

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В Польше в Подкарпатье украинский автобус по неизвестным причинам попал в аварию. В результате происшествия один человек погиб, четверо получили ранения. Автобусом ехали 10 человек, все граждане Украины.

Инцидент в Ярославе (Подкарпатское воеводство) произошел после 23:00 по местному времени в воскресенье. Автобус ехал из Вроцлава в Черновцы, пишет УРА-Информ со ссылкой на польскую прессу.

— В автобусе было 10 человек, в том числе двое водителей. Все они граждане Украины. Один человек погиб на месте, четверо травмированных доставлены в больницы. Пятеро путешественников пока не нуждаются в госпитализации, — сообщил пресс-секретарь командира пожарной части Подкарпатья бригадный генерал Марчин Бетлея.

Пострадавшие были доставлены в больницы в Пшемысле, Пшеворске и Любачуве. Остальных людей без серьезных травм перевезли в общежитие школы в Ярославе. Водитель автобуса погиб в результате ДТП.

Пока рано говорить о возможных причинах аварии. Данные полиции пока показывают, что 23-летний водитель был трезв.

Стоит отметить, что это вторая авария с украинским автобусом на том же месте. В начале марта здесь перевернулся украинский автобус, в котором ехали 57 человек, пятеро из них погибли на месте.