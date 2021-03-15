Происшествия

Смертельное ДТП в Польше: 16 украинцев до сих пор находятся в больницах

В Польше опознали тела четырех погибших в ДТП

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В больницах Подкарпатского воеводства польского государства до сих пор пребывает 16 украинских граждан, которые пострадали в смертельном ДТП в Польше. Двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк, пишет УРА-Информ.

Он отметил, что четверо украинцев будут выписаны сегодня. Еще пять человек покинут польское медучреждение в течении недели.

По словам Павлюка, в тяжелом состоянии находиться украинка, которая пребывает в больнице в Перемышле. Она находится в коме. Также другая женщина, которая пребывает сейчас в медицинском учреждении в Любачуве будет в скором времени транспортирована вертолетом в Жешув.

Ранее сообщалось, что тела пятерых погибших в ДТП после получения официального письма от прокуратуры сразу можно будет транспортировать в Украину.

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