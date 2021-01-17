Происшествия

Нарушение режима тишины: боевики четырежды открывали огонь в зоне ООС

Боевых потерь среди наших защитников нет

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В районе проведения операции Объединенных сил на территориях восточной Украины за прошедшие сутки незаконные вооруженные российские наемники  четыре раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Террористы использовали стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook, передает УРА-Информ.

«Было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди наших защитников нет», — отметили в ведомстве.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел огонь из стрелкового оружия неподалеку от Талаковки.

В утренней сводке также сказано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», которая находиться рядом с населенным пунктом Луганское незаконные вооруженные формирования РФ открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку населенного пункта Южное пророссийские боевики применили подствольный гранатомет и крупнокалиберный пулемет. Сообщается, что в районе Зайцево зафиксирован огонь из стрелкового оружия, а также крупнокалиберного пулемета.

С начала текущих суток, 17 января,нарушений со стороны боевиков зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что сторонники «Л/ДНР» в пабликах в социальных сетях занялись подсчетом смертей среди незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донбасса. 

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