Общество Происшествия

НВФ в ОРДЛО несут серьезные потери: «власти» замалчивают

Жители отметили, что одним из погибших был «почти ребенок»

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На территориях временно оккупированной Российской Федерацией восточной Украины местные «власти» замалчивают о потерях незаконных вооруженных формирований. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пользователей Сети.

Стало известно, что в неподконтрольной украинским властям Кадиевке, которая находится в Луганской области в храме Пантелеймона Целителя отпевали четверых членов незаконных вооруженных формирований. Также жители отметили, что одним из погибших был «почти ребенок».

«До этого было один-два, а тут опять как раньше -четыре! В ДНР батюшка говорит еще страшней. и везде тишина» — отмечают жители ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что в ОРДО местные «власти» решили на некоторое время отказаться от инициативы штрафовать владельцев автомобилей за отсутствие полиса ОСАГО. Однако на это есть причины.

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