Происшествия

ВСУ мощно разгромили кадыровцев на Донбассе: СМИ сообщили о деталях успешной операции

Украинские войска атаковали командный пункт Кадырова в городе Рубежное.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

За последние дни спецподразделения и артиллерия ВСУ провели три успешные операции в направлении Луганска. В ходе одного из них была уничтожена личная армия чеченского лидера Рамзана Кадырова.

Об этом сообщил глава Луганского областного военного управления Сергей Гайдай в сообщении утром в воскресенье, 12 июня. По словам Гайдая, кадыровцы потерпели поражение в оккупированном Рубишне.

 Артиллерия ВСУ взаимодействует со спецподразделениями и прикрывает командный пункт подразделений TikTok. Пока мало информации. Сообщается о жертвах противника в результате этой атаки. Кроме того, украинские силы успешно уничтожили базу Вагнера в Стаханове и прикрыли российскую армию на митинге в базе отдыха «Химик» в Северодонецке.

 Следует отметить, что излюбленным участком фронта более месяца был путь на Луганск. Русские перебросили туда все боеспособные силы. Это не только кадровые подразделения вооруженных сил РФ, но и кадыровцы, «вагнеровцы», а также люди, насильно мобилизованные на Донбассе.

 Ситуация там крайне сложная. Оккупанты постоянно пытаются пересечь линию фронта украинских вооруженных сил, чтобы выйти к административным границам Луганской области. Украинские войска оказали врагу ожесточенное сопротивление.

Напомним, Путин хочет уморить голодом миллионы людей в Африке и Азии, чтобы победить в Европе.

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