Польша хочет, чтобы уже в июне Украина была признана страной-кандидатом в ЕС

Важная помощь в этом вопросе от поляков.

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Страны Центральной и Восточной Европы хотят, чтобы Украина была признана страной-кандидатом в ЕС в июне. Об этом сказал Якуб Кумоч, глава президентского Бюро международной политики Польши.

Президенты Польши и Португалии Анджей Дуда и Марсело Ребелу де Соуза встретились в среду поздно вечером в Браге. Как сообщил глава Бюро международной политики президента, лидеры говорили о шансах Украины на получение статуса кандидата в члены Евросоюза, пишет УРА-Информ.

«Очень важно, чтобы южные страны понимали нашу точку зрения, а мы понимаем точку зрения южных стран ЕС», — добавил он.

По вопросу предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС, Анджей Дуда также поговорит в четверг с президентом Италии Серджио Маттареллой.

— Украина должна как можно скорее получить статус страны-кандидата в ЕС. Мы считаем, что в противном случае это будет огромный удар — не только для Украины, но и для нашей европейской идентичности, потому что тогда мы покажем, что ЕС слаб и не реагирует должным образом на кризис, — сказал Кумоч.

Ранее мы сообщали, что войну на Украине почувствует весь мир.