Политика

Парламент поддержал отставку Авакова

Отставку поддержал 291 народный депутат

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Верховная Рада поддержала отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. Сегодня, 15 июля, народные депутаты рассматривали заявление главы МВД о своей отставке с должности.

Отставку Авакова поддержал 291 народный депутат. 229 голосов дали депутаты «Слуги народа», 16 – «Европейской солидарности», семь – «За Будущее», 15 – «Голоса», 18 – «Доверия» и шесть внефракционных, пишет УРА-Информ.

Фракция «Батькивщина» принципиально не голосовала за отставку Авакова. Также не стала голосовать за это фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь».

«Я думаю, что стоит поблагодарить Арсена Борисовича Авакова за все те годы, которые он работал на пользу нашего государства», — заявил спикер парламента Дмитрий Разумков после голосования.

В свою очередь депутат от «Голоса» Александра Устинова при обсуждении отставки Авакова сказала, что он должен не только быть уволенным, но и понести уголовную ответственность.

Отметим, что Аваков был назначен министром внутренних дел после «Революции достоинства» 22 февраля 2014 года.

Напомним, что Аваков написал заявление об отставке 13 июля.

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