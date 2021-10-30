Паблики ОРДЛО узнали причину открытия торгового «представительства» в Абхазии: Пушилин наносит удар

Одним из пабликов ОРДЛО «Донбасский кейс» было опубликовано событие из жизни параллельных вселенных.

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Об этой информации сообщил телеграмм-канал Донбасский кейс. передает Ura-inform.

«Пока на всех страницах а также в пабликах с большой скоростью происходит распространение а также подробно описывается то, как местные «власти» и все приближённые к ней, используя нехитрые схемы наживаются на местных жителях ОРДЛО, так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин наносит ответный удар недоброжелателям. На днях он объявил об открытии «торгового представительства ДНР» в Абхазии»,- заявил автор телеграмм канала.

По утверждениям «Донбасского кейса», скорее всего это делается с одной целью- наладить сбыт готовой продукции для предприятий-производителей ОРДО с дальнейшей переправкой её в Российскую Федерацию.

Ведь все знают, что в Абхазии экономическая ситуация в целом убыточна. Промышленность там , практически отсутствует, инфраструктуру и производство давно развалили. Известно только о нескольких рабочих производственных предприятиях в Сухуми по производству табака и чайной продукции.

Исходя из вышеизложенного, иной выгоды, кроме переправки товаров в Россию от открытия данного «представительства» нет, рассуждает автор.

Напомним, ранее сообщалось, Ситуация в ОРДЛО накаляется: из РФ экстренно перебрасывают военных.