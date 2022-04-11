Политика

рф готовит очередную провокацию, чтобы обвинить Украину: теперь в Приднестровье

Россияне продолжают использовать различные методы, чтобы хоть-как-то одержать маленькие победы в войне.

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Российские власти продолжают искать различные варианты для того, чтобы снова обвинить Украину в провокациях. Так на этот раз появилась информацию о Приднестровье.

Генштаб ВСУ сообщает, что Российская армия может прибегнуть к провокациям в Приднестровском регионе Молдовы, чтобы обвинить Украину “в агрессии против соседнего государства”, пишет УРА-Информ.

“Не исключается проведение вооруженными силами Российской Федерации провокационных действий на территории Приднестровского региона Республики Молдова в целях обвинения Украины в агрессии против соседнего государства”, – отмечают в ВСУ.

Кроме этого, противник продолжает скапливать запасы для создания наступательной группировки войск для действий на Слобожанском направлении. Скорее всего, в ближайшие дни россияне там возобновят наступление.

Осуществляется подготовка вооружения и военной техники в пункте постоянной дислокации 60-й отдельной бригады мотострелковой (Монастырище) 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Ранее мы сообщали, что в ФСБ провели “чистку” из-за провала войны в Украине.

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