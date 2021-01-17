В ФРГ разрешили достройку «Северного потока-2» и тут же отложили: что произошло

Новое разрешение потребовалось в связи с тем, что в декабре 2019 года швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США

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Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии разрешило дальнейшее строительство российского газопровода «Северный поток–2» в водах ФРГ. Возможное продление локдауна в стране и выборы скажутся на постройке газопровода. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Handelsblatt.

В решении регулятора сказано, что работы по достройке газопровода можно начать немедленно. Говориться об укладке еще 30 километров труб.

Стоит напомнить, что ранее швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны американских властей. Из-за этого и потребовалось новое разрешение.

По данным Handelsblatt, строительство российского газопровода в Германии вновь отложили на неопределенный срок. При том, что работы должны были начаться уже 15 января.

В территориальных водах Дании также задерживается строительство.

«Мы получили одобрение Датского энергетического агентства начать работу в пятницу. Но это не значит, что мы возобновим укладку труб в этот же день», – заявил представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Ранее сообщалось, что трубоукладчик Российской Федерации «Академик Черский» вернулся к месту строительства российского газопровода «Северный поток-2».