Зеленский обратился к украинцам: главное из обращения 14 марта

Президент записал новое видео.

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Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта выступил с новым обращением к украинцам. Он записал видео с улиц Киева, еще раз подтвердив, что находится в столице страны и не намерен ее покидать.

Глава государства поздравил украинцев с Днем добровольца: “Мы можем не замечать друг друга в обычной жизни, но, как только видим угрозу, объединяемся – ведь мы украинцы”, пишет УРА-Информ.

Президент Украины отметил, что россия накапливала ресурс для нынешней войны десятилетиями. «Нужно держаться – и бороться, чтобы победить».

Также Зеленский заявил, что мир должен быть «честным»: с гарантиями безопасности для Украины «и нужно положить это на бумагу – в сложных переговорах». Президент Украины отметил, что первые новости с сегодняшних переговоров с рф станут известны вечером.

Также президент заявил, что там, где позволяет безопасность, на улицах должна появиться жизнь: экономическое подавление Украины – «одна из целей».

Отмечается, что Кабмин получил задачу максимально ослабить налоги и убрать все сложности, «чтобы система не давила» – это дело нескольких дней.

Ранее Зеленский заявил, что Украина сейчас проходит самое страшное испытание в своей истории.