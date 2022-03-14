Украина сейчас проходит самое страшное испытание в своей истории – Зеленский

Президент Украины подвел итоги суток 13 марта

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Ночью, 14 марта, президент Украины Владимир Зеленский выпустил новое видеообращение к украинцам. ОН подвел итоги очередного дня войны с российской федерацией.

Президент страны заявил, что на данный момент Украина проходит самое страшное испытание в своей истории, но несмотря на это она обязательно победит. Глава государства отметил, что 13 марта посетил украинских военных, которые находятся в больнице в Киеве. Также он поблагодарил украинских медиков, вспомнив названия военных госпиталей по всей стране, пишет УРА-Информ.

“Мы переживем любые черные дни, потому что мы вместе. Мы всегда защищаем своих и свое. Не за деньги, без принуждения. Не как те, кто пришел к нам, потому что мы украинцы… Мы проходим самое страшное испытание в нашей истории, в нашей жизни. Мы должны держаться, должны бороться. И мы победим. Я знаю это, я в это верю”, – подчеркнул глава государства.

Также Зеленский добавил, что переговоры с россией продолжаются.

Ранее мы сообщали, что в Хорватии разбился военный беспилотный самолет-разведчик производства СССР.