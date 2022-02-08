Политика

Особый статус Донбасса: Блинкен допустил готовность Украины 

Общая картина по договоренностям сводится к тому, что все стороны должны продвигаться по большинству своих обязательств

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Украинское правительство уже может быть готово к предоставлению особого статуса для оккупированных боевиками территорий Донбасса при согласовании необходимой последовательности реализации минских соглашений. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает УРА-Информ.

«В минских соглашениях говорится об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед», — отметил он.

Общая картина по договоренностям, как считает политик, сводится к тому, что все стороны конфликта должны продвигаться по большинству своих обязательств.

«Так что, если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия», — добавил он.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности Кремля предоставить бывшему президенту Украины Петру Порошенко «политическое убежище по гуманитарным соображениям».

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