Политика

Путин предложил Порошенко «политическое убежище»: екс-президент резко отреагировал

«Несмотря на их серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе», он подтверждает свое предложение

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Глава Кремля Владимир Путин заявил о готовности Кремля предоставить бывшему президенту Украины Петру Порошенко «политическое убежище по гуманитарным соображениям». Такое заявление президент России сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УРА-Информ.

Такое предложение, как подчеркнул Путин, он озвучивал Порошенко, когда тот еще был главой украинского государства.

«Я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — сообщил Путин.

Порошенко, в свою очередь, ответил на заявление главы Кремля.

«Владимиру Владимировичу нужно наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика „заботиться“ об украинской политике и политиках уже давно прекратилась», — отреагировал Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны Украины назвали один из наиболее вероятных сценариев провокации Российской Федерации на территории украинского государства.

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