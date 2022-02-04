Путин нервничает: в СНБО назвали причины

Путин в последнее время выглядит крайне нервным и взвинченным

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Из-за большого количества событий, которые происходит вокруг Москвы, президент российского государства Владимир Путин в последнее время выглядит крайне нервным и взвинченным. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УРА-Информ.

«Мы видим сегодня крайне взвинченного Путина. Происходит очень много событий, человек очень нервничает по многим вопросам. Дело в том, что когда он говорит, что для них „вопрос по Крыму решен“ — для нас вопрос по Крыму не решен — это наша земля и мы спокойно и взвешенно будем делать все, чтобы Крым и оккупированная территория Донецкой и Луганской области вернулись домой», — отметил Данилов.

Ранее сообщалось, что в Офисе президента Украины якобы было принято финальное решение «хоронить» партию «Слуга народа».