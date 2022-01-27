В «ОПЗЖ» раскол – в Правительстве намекнули, какие изменения скоро могут произойти

Стало известно, что одна из ключевых партий Украинского государства начала проявлять тревожные знаки. Речь идет о том, что внутри фракции начались своего рода «разборки», которые в теории могут привести к серьезным последствиям в государстве.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», сославшийся на свой источник во властях, передает «УРА-Информ».

Известно, что фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» является одной из ключевых политических сил в государстве, которая представляет собой движение, борющееся, по их мнению, с нежелательными действиями власти. Однако недавно инсайдер из ОП или Правительстве рассказал, что недавно начало быть отчетливым в политсиле.

«Наш источник сообщил, что в «ОПЗЖ» идет раскол. Он усугубляется внутренним переделом сфер влияния», — коротко подметил инсайдер.

Тем не менее, становится очевидным, что, если такая тенденция продолжится, она приведет к серьезным изменения в политической сфере государства, поскольку нардепы из «ОПЗЖ» заняли немало мест в Парламенте. На этом фоне эксперты пока ничего не сообщили. Возможно, информация по этому поводу появится временем позже.

Напомним, в РФ озвучили обязательное условие для встречи президентов стран «нормандской четверки».