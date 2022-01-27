Политика

В РФ озвучили обязательное условие для встречи президентов стран «нормандской четверки»

Вчера вечером в Париже прошли переговоры политических советников лидеров нормандского формата

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Лидеры стран, которые принадлежат к «нормандской четверки» могут встретиться только после согласования правового статуса оккупированного украинского Донбасса. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак на брифинге, передает УРА-Информ.

«Саммит лидеров „нормандской четверки“ будет возможен после того, как будут согласованы все аспекты правового статуса Донбасса для того, чтобы согласовать условия выборов в регионе», — отметил Козак.

Стоит отметить, что вчера вечером в Париже прошли переговоры политических советников лидеров нормандского формата. Известно, что переговоры длились более восьми часов.

Ранее сообщалось, что украинское правительство якобы может готовить постановочные химические атаки непосредственно вдоль линии соприкосновения на оккупированном боевиками Донбассе. 

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