В так называемой «ДНР» в рамках указа президент РФ Владимира Путина о поставках товаров в Россию изготовили колбасу «будущего».

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Об этой информации сообщил Donpress, передает Ura-inform.

Уже с начала нынешнего года в Ростовскую область было отгружено более тонны сыровяленых колбасных изделий, которые изготовили на «ООО Енакиевском мясокомбинате». Поставка была осуществлена в рамках нашумевшего указа Путина о гуманитарной помощи «республикам», согласно которому Россия стала признавать сертификаты на товары и услуги «Л/ДНР», допустила товары из ОРДЛО к госзакупкам и отменила экспортно-импортные ограничения.

Но когда колбаса, сделанная в ОРДО, заполонит полки российских торговых точек, покупателям стоит быть внимательнее.

Так как за «годы непростых условий работы были освоены многие приемы, которые для Российской Федерации могут выглядеть несколько дико».

Так, к примеру, одним из предприятий по изготовлению колбасных изделий в Макеевке, была разработана «колбаса из будущего». На ней указана дата производства семнадцатое февраля 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДЛО начали выдавать паспорта еще одной страны, не только России.