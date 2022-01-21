Политика

В Госдуме России поддержали процедуру признания «ЛДНР»

Володин обвинил руководство Украины в «игнорировании Минских соглашений»

Время чтения: 30 Секунд

В Госдуме Российской Федерации на следующей неделе планируют обсудить инициативу депутатов КПРФ о признании «ЛДНР». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает УРА-Информ.

Поддержать соответствующее обращение к главе Кремля Владимиру Путину, как уточнил спикер, уже выразили готовность фракции «Справедливой России» и «ЛДПР» Владимира Жириновского.

«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в последние дни сохранялась тишина, но она обманчива.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , , , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Вторжение России: Зеленский сказал, кто будет воевать за Украину

Россия сможет пережить возможное введение против нее новых санкций

Зеленский рассказал, какой город Украины РФ может захватить Россия

России для нападения лишь нужен повод

РФ расширила требования к НАТО: что требует страна-агрессор

Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток

Объемы военной помощи Украине беспрецедентные, — Минобороны

Теперь официальные сообщения о фактически оказанной помощи будут распространяться в координации с партнерами

Для чего Кремль создал «ЛДНР»: в ТКГ назвали причины

Это просто инструменты давления на Украину

«Это будет катастрофа не только для Украины»: Резников предупредил РФ

Такое вторжение будет «очень тяжелым для россиян»