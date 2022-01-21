В Госдуме России поддержали процедуру признания «ЛДНР»

Володин обвинил руководство Украины в «игнорировании Минских соглашений»

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В Госдуме Российской Федерации на следующей неделе планируют обсудить инициативу депутатов КПРФ о признании «ЛДНР». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, передает УРА-Информ.

Поддержать соответствующее обращение к главе Кремля Владимиру Путину, как уточнил спикер, уже выразили готовность фракции «Справедливой России» и «ЛДПР» Владимира Жириновского.

«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — подчеркнул Володин.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в последние дни сохранялась тишина, но она обманчива.