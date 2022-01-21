Бойцы ВСУ рассказали, чем опасна опасна тишина на Донбассе

Такой обстрел может являться прикрытием для работы снайпера:

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На Донбассе в последние дни сохранялась тишина, но она обманчива. Об этом в интервью «Громадському» сообщили украинские бойцы, передает УРА-Информ.

Боец ВСУ Илья рассказал, что воюет на оккупированных территориях Донбасса уже 1,5 года. Его друзья уже погибли на передовой. Боец ВСУ сообщил о подлой тактике противника.

«Они внезапно атакуют. Тишина-тишина, а потом резко обстрел может быть. Из подствольника может быть, из гранатомета», — отметил он.

Такой обстрел, как уточнил другой боец ВСУ, может являться прикрытием для работы снайпера.

«Они сидят и выжидают. Противник, производя одиночные выстрелы, чтобы выманить бойцов, чтобы они вылезли, наблюдали, откуда ведется огонь. И в тот момент может сработать снайпер», — добавил он.

Также незаконные вооруженные формирования используют и большие калибры.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 20 января, на оккупированных территориях Донбасса со стороны незаконных вооруженных формирований «ЛДНР» зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.