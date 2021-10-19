РФ начала эту войну, — Ллойд Остин

США продолжат оказывать Украине необходимую поддержку
Виновником вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса является Российская Федерация. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины», — отметил Остин сегодня в Киеве.
Соединенные Штаты Америки, как подчеркнул глава Пентагона, продолжат оказывать Украине необходимую поддержку.
«Мы будем с нашей стороны делать все возможное, чтобы поддержать Украину, развивать ее способность защищать территориальную целостность и неприкосновенность»,- подчеркнул министр.
Ранее сообщалось, что 19 октября в Украину прибыл министр обороны США Ллойд Остин.
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