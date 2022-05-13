Экономика

Между олигархами Украины и РФ могут быть договоренности: источник показал «говорящие» данные

С самого начала войны многие граждане Украинского государства начали думать о том, что целый ряд олигархических кланов может иметь определенного рода договоренности. Так, недавно эксперты нашли небольшое доказательство, которое говорит в пользу данной теории.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «ЗеРада», передает «УРА-Информ».

«Еще одно небольшое доказательство договора Российской Федерации с олигархами Украины. Бывший глава Украинского государства Петр Порошенко не голосовал за то, чтобы была произведена конфискация активов РФ», – сообщил в начале источник

Более того, он представил схему, где видно, что не голосовал за данный законопроект и уроженец Крыма Джемилев. Источник указывает на то, что, видимо, он не хочет, чтобы дом депутата забирали под Судаком.

Впрочем, других доказательств в пользу сговора РФ и олигархов Украины нет. Однако со стороны экспертов и СМИ до сих пор ведутся дискуссии, действительно ли есть «договорняки».

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