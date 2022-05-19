В России нашли виновных за провал войны в Украине: кто это

Уже несколько человек потерло свои должности.

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Российские власти нашли первых виновных за провал так называемой “спецоперации” в Украине, а именно большой провал в войне.

Британская разведка сообщает о том, что в России уволили ряд командиров, которые, как считается, плохо сработали на начальных этапах полномасштабного вторжения в Украину, пишет УРА-Информ.

Сообщается о том, что генерал-лейтенант Сергей Кисель, командовавший элитной 1-й гвардейской танковой армией, отстранен от работы за провал в захвате Харькова.

В тоже время вице-адмирал Игорь Осипов, командовавший Черноморским флотом рф, также, вероятно, был отстранен после затопления крейсера “Москва”.

Также отмечается, что начальник Генштаба рф Валерий Герасимов, вероятно, остается в должности, но неясно, сохраняет ли он доверие президента России Владимира Путина.

“Культура укрывательства и козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности”, – отмечают в британской разведке.

Ранее мы сообщали, что в США начали говорить о введении своих сил в Украину.