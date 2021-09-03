Политика

Важно обратить внимание на два момента — эксперт о встречи Байдена и Зеленского

Вадим Карасев подвел свои итоги визита украинского президента в США

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После встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Белого дома Джо Байдена нужно отметить два очень важных момента. Такое мнение выразил политолог Вадим Карасев.

О свих итогах встречи политический эксперт рассказал более детально. Он отметил, что Зеленского признали лидером страны, а также была перечеркнута токсическая страница по отношению к Украине, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Первое, Зеленского признали как лидера страны. Во-вторых, тема Украины для Байдена была достаточно токсичной. Мне кажется, вчерашнее нормальное расположение Байдена во время беседы, а также высказанное им пожелание посетить еще раз Украину, говорит о том, что страница токсичности по отношению к Украине перевернута», — сказал он.

Также Карасев добавил, что американская сторона сделала главный акцент не на военное освоение Украины со стороны США, а на экономическое.

Также он отметил, что были сделаны традиционные заявления по поводу поддержки территориальной целостности Украины.

Ранее сам  Зеленский рассказал подробности разговора с Байденом по Донбассу.

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