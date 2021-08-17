Политика

Пушилин отправился в Москву: стала известна причина

Встретится с молодежью

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Так называемый глава «ДНР» Денис Пушилин отправился в Москву. Кроме российский чиновников, с которыми он намерен встретиться, у «главы» захваченных НВФ территорий Донецкой области запланированы и другие встречи.

Так сегодня, 17 августа, по данным СМИ ОРДО Пушилин встретился с молодежью, а именно с воспитанниками кадетского корпуса им. Александра Невского Следственного комитета Российской Федерации. Интересно, что среди прочего, там есть молодые люди из Донецка, Макеевки, Горловки, Шахтерска и других городов, которые на данный момент временно неподконтрольны украинскому правительству, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Мы вами действительно гордимся! Гордимся, что вы почувствовали тот дух, который позволяет во все времена нашему русскому народу двигаться вперед. Вы понимаете важность исторического момента. Вы цените героическое прошлое советского народа. Вы думаете о будущем. И, безусловно, многое делаете для настоящего — своими личными шагами, поступками и достижениями», — сделал заявление «глава» «ДНР».

Ранее мы сообщали, что Пушилин снова не сдержал обещание, остались жители ОРДО недовольны.

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