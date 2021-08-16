Общество

Пушилин снова не сдержал обещание: жители ОРДО недовольны

Люди проходят границу за 8-10 часов

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Почти месяц назад так называемый «глава ДНР» Денис Пушилин пообещал, что ситуация с очередями на границе с Российской Федерацией на контроле и будет решаться. С того момента ситуация не изменилась

При этом тема в местных СМИ не поднимается вообще. Это плохой знак, и он означает, что проблема вряд ли решится в обозримом будущем. По факту люди тратят на прохождение обеих границ по 10 часов в среднем (по 4 –6 часов на каждой границе), пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Люди озлоблены и возмущены такой ситуацией. Они уверены, что процедуры затягивают умышленно, особенно таможня и пограничники со стороны республики. Процедура сильно затягивается из-за того, что у людей записывают IMEI сотовых телефонов.

«Как паспорт, так за наш счёт как голосовать, так мы россияне, а что ж Россия молчи, что на границе издевательство над её гражданами, и не призывают навести порядок», — отмечает один зи местныъ жителей.

Ранее мы сообщали, что в Донецке произошел порыв в системе оборудования ИВЛ.

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