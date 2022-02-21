«Главы» ОРДЛО призвали Путина признать «независимость ЛДНР»

Соответствующее обращение прозвучало в эфире российского пропагандистского телеканала

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«Главы ЛДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к главе России Владимиру Путину с просьбой признать «независимость ДНР и ЛНР». Соответствующее обращение прозвучало в эфире российского пропагандистского телеканала «Россия-24», передает УРА-Информ.

«От имени сего народа просим вас признать ДНР как независимое, демократическое, правовое и социальное государство. Также просим рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ДНР и РФ, предусмотрев сотрудничество в сфере обороны», 0 отметил Пушилин.

«Владимир Владимирович, с целью недопущения массовой гибели населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики», — заявил Пасечник.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса процесс мобилизации мужского населения идет в плановом режиме, без препятствий.