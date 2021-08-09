«Посмеет силой вернуть Донбасс»: Лукашенко пригрозил Украине

«Любая попытка силой закончить ситуацию на Донбассе, закончится трагедией для Украины».

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В том случае если украинская сторона при помощи третьих стран «посмеет силой вернуть Донбасс», РБ не поддержит правительство Украины. Об этом заявил нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко во время пресс-конференции во Дворце независимости в Минске, передает УРА-Информ.

«Если вы посмеете вернуть Донбасс при поддержке третьих стран, я никогда не буду на вашей стороне. Если вы с Россией в Донбассе столкнетесь, я буду между вами, даже если это угрожает моей жизни», — ответил Лукашенко на вопрос украинских журналистов.

Также он заявил, что «любая попытка силой закончить ситуацию на Донбассе, закончится трагедией для Украины».

Ранее сообщалось, что Офис генпрокурора Украины детально изучает сотрудничество нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко с «руководством» «ЛНР».