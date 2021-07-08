Генпрокуратура Украины подозревает Лукашенко в сотрудничестве с «ЛНР»

Сейчас нужно усиливать санкционное и экономическое давление на режим Лукашенко

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Офис генпрокурора Украины детально изучает сотрудничество нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко с «руководством» «ЛНР». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление нардепа Алексея Гончаренко.

В июне, как напомнил Гончаренко, представители «прокуратуры ЛНР» по приглашению Лукашенка провели допрос белорусского политзаключенного Романа Протасевича.

«Поэтому 16 июня я направил депутатское обращение генеральному прокурору Ирине Венедиктовой о сотрудничестве Александра Лукашенко с террористами так называемой „ЛНР“. Мое обращение поддержали коллеги-депутаты, за что я им очень благодарен! Действия Лукашенко — это посягательство на нашу территориальную целостность! Украина должна открыть уголовное дело против диктатора за сотрудничество с террористами», — пояснил он.

Также он считает необходимым усиливать санкционное и экономическое давление на режим Лукашенко:

«Лукашенко можно и нужно додавить всеми доступными средствами», — добавил нардеп.

Ранее сообщалось, что у двух украинских телеканалов: UA и KVARTAL TV аннулировали разрешение на вещание на территории Беларуси. Каналы якобы нарушили законодательство.