Политика

Авакову уже нашли новое место работы: депутаты поддержат его заявление

Что будет с пока еще главой МВД

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Вчера, 14 июля, весьма неожиданно министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Ранее ходили слухи, что депутаты могут рассмотреть вопрос отставки главы МВД, но было непонятно есть ли за это голоса.

Несмотря на то, что Аваков сам написал заявление, теперь еще народные депутаты должны ее принять, то есть дать 226 голосов за это на заседании парламента. Источник сообщает, что есть несколько вариантов развития событий. Так Аваков может пойти в политику, ему дадут новую должность или голосов за отставку Авакова просто не хватит, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Как стало известно, Голос поддержит отставку, ЕС-БПП под вопросом, но Зеленский хочет, чтобы Слуги дали все 226 голосов за Монастырского и показали абсолютную поддержку Президента в его игре. Четверг будет очередным рубиконом для Зе и ОП в их игре за удержание абсолютной власти», пишет паблик.

Другой источник добавляет, что Аваков может принять участие в выборах мэра Харькова, и даже победить.

Напомним, что заявление об отставке появилось на сайте МВД вечером 13 июля.

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