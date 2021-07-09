Суд принял решение по Медведчуку: что известно

Суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста

Время чтения: 44 Секунд

Печерский районный суд Киева принял решение по поводу народного депутата Украины Виктора Медведчука. Суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября Медведчуку, которому инкриминируют государственную измену.

Следственный судья Сергей Вовк принял такое решение, сегодня утром в пятницу, 9 июля. В общей сложности заседание, которое началось в 9 утра 8 июля, длилось порядка 13 часов. После этого судья удалился в совещательную комнату и заявил, что объявит решение на следующий день ориентировочно в 8:00 или 8:30, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Применить меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать свое место жительства сроком до 07.09.2021 года включительно», – огласил судья.

В тоже время, сторона защиты считает решение незаконным, принятым с нарушением, и будет подавать апелляцию. В свою очередь Медведчук заявил, что домашний арест мешает ему вести свою деятельность.

Ранее Венедиктова объяснила, почему нардепа не отправили в СИЗО.