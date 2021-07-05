Политика

Встреча Зеленского с Путиным: новые детали

Встречи Путина и Зеленского не будет пока не произойдут встречи украинского президента с Меркель и Байденом

Время чтения: 46 Секунд

Стали известны некоторые детали возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Источник отмечает, что встречи Путина и Зеленского не будет пока не произойдут встречи украинского президента с Меркель и Байденом. Кейс встречи Путина разыгрывался Офисом Президента исключительно в контексте торгов с западными партнерами, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«ОП таким образом отправляло скрытый месседж западным игрокам, что если они не будут нас «страховать» и поддерживать, то мы начнем прокачивать кейс прямых переговоров с Путиным. Конечно, на западе понимали, что это блеф, что Зеленскому это также бы стоило «проблем» в лице национал-радикалов, которые бы устроили разгон месседжа со зрадой, но сам факт, что Зе может так сделать, бил бы по их имиджу внутри их стран», — пишет паблик.

На данный момент Россия отмечает, что Украине в первую очередь нужно перестать давить на оппозицию.

Ранее мы сообщали, что Зеленский продолжает подготовку к встречам с Меркель и Байденом.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Путин рассматривает возможность напасть на Украину — эксперт

Иван Яковина о президенте России

Путин понимает, что Украина уже не та — политолог

Дмитрий Орешкин о возможном наступлении РФ

Зеленский продолжает подготовку к встречам с Меркель и Байденом: на конку газовый вопрос

В команде Зеленского прорабатывают различные сценарии по газовому треку

Кулеба призвал лидеров стран присоединяться к инициативе «Крымской платформы»

По его мнению, это поможет им отстоять и их собственные национальные интересы

Глава греческого МИД приедет в Украину

Министры отдельно обсудят безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта

Разумков ждет вето Зеленского на закон о возобновлении работы ВККС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинское правительство не ожидает внезапной агрессии в Черном море, даже несмотря на инцидент с британским эсминцем.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap