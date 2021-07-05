Встреча Зеленского с Путиным: новые детали

Встречи Путина и Зеленского не будет пока не произойдут встречи украинского президента с Меркель и Байденом

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Стали известны некоторые детали возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

Источник отмечает, что встречи Путина и Зеленского не будет пока не произойдут встречи украинского президента с Меркель и Байденом. Кейс встречи Путина разыгрывался Офисом Президента исключительно в контексте торгов с западными партнерами, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«ОП таким образом отправляло скрытый месседж западным игрокам, что если они не будут нас «страховать» и поддерживать, то мы начнем прокачивать кейс прямых переговоров с Путиным. Конечно, на западе понимали, что это блеф, что Зеленскому это также бы стоило «проблем» в лице национал-радикалов, которые бы устроили разгон месседжа со зрадой, но сам факт, что Зе может так сделать, бил бы по их имиджу внутри их стран», — пишет паблик.

На данный момент Россия отмечает, что Украине в первую очередь нужно перестать давить на оппозицию.

Ранее мы сообщали, что Зеленский продолжает подготовку к встречам с Меркель и Байденом.