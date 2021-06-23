Общество

В Крыму ввели всеобщую вакцинацию от COVID

Рекомендация не распространяется на работников, которые имеют медицинские противопоказания для вакцинации

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На территории аннексированного крымского полуострова ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной пневмонии нового типа. Соответствующий «указ» подписал так называемый «председатель Совета министров Республики Крым» Сергей Аксенов, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что предприятиям сферы услуг рекомендовали привить всех сотрудников.

«Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений, независимо от организационно-правовой формы, и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции», — сказано в документе.

Однако, эта рекомендация не распространяется на работников, которые имеют медицинские противопоказания для вакцинации.

Ранее сообщалось, что на территории украинского государства по состоянию на утро 23 июня зарегистрированы еще 835 новых случаев заражения пневмонией нового типа COVID-19.

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