На Крымской платформе можно поставить крест: что произошло

Зеленский попытается изменить ситуацию

Время чтения: 42 Секунд

Украинский власти анонсировали Крымскую платформу, как площадку для обсуждения вопроса Крыма, а также возможно, и Донбасса. В рамках платформы европейские и другие страны вместе с Украиной должны были давить на России санкциями и международным правом.

Однако похоже, что Крымская платформа так и не оправдает надежд украинских властей. Источник сообщает, что источник в ОП рассказал, что после вчерашней встречи в Женеве американского президента Джо Байдена и главы Кремля Владимир Путина на Крымской платформе как переговорном формате можно поставить крест, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

В тоже время источник добавляет, что Владимир Зеленский попытается еще исправить эту ситуацию.

«На Банковой надеются изменить ситуацию на личной встрече Зеленского и Байдена в июле, но шансы минимальные и необходимо искать запасной формат», — отмечает паблик.

Ранее российский президент заявил, что Россия обязана реализовать минские соглашения. Это он сделал после встречи с Байденом.