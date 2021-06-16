Путин хочет иметь позитивный имидж — эксперт

Марк Фейгин о встрече Путина и Байдена

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Российская Федерация и Владимир Путин хотят выглядеть позитивно на тле встречи с президентом США Джо Байденом. Такое заявление сделал российский оппозиционный политик, правоохранитель Марк Фейгин.

Эксперт отметил, что в последнее время Россия поменяла риторику относительно женевских переговоров и изменила тактику в этом вопросе, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«День в день они будут стараться освещать эту встречу исключительно в позитивном ключе, потому что рассчитывают хотя бы непосредственно на самих переговорах выглядеть более приемлемо, позитивно, — отметил Фейгин.

Оппозиционный политик добавил, что вопрос Украины все-таки будут обсуждать, несмотря на заявления российской стороны

«Судя по тому, что в официальную делегацию вместе с Путиным включены и посол в США Антонов, и Козак, и Лавров, Песков — видимо, все-таки спектр вопросов, которые они отрицали, обсуждать они все-таки готовы. Например, говорили, что не будут обсуждать Украину, а зачем тогда брать Козака?» – заявил Фейгин.

Ранее мы сообщали, что встреча Байдена и Путина пройдет на Вилле La Grange.