Политика

Фракция «Голос» в Раде распалась: половина депутатов ушла

В Парламенте появилась «Справедливость»

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Во фракции «Голос» произошел раскол. 10 народных депутатов из фракции объявили о создании в Парламенте отдельного объединения «Справедливость». Также они выразили недоверие руководителю фракции.

Депутаты объявили о своем решении во время выступления в Верховной Раде, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

В объединение «Справедливость» вошли: Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин. Это ровно половина из всей фракции «Голос» в Парламенте.

«Вчера, руководство партии и фракции пересекло красную линию и окончательно похоронили партию и фракцию. Именно поэтому мы, 10 народных депутатов, объединились в группу «Справедливость», чтобы и дальше отстаивать интересы украинцев, а не руководства партии и фракции или олигархов», — заявила Александра Устинова.

Также народные депутаты выразили недоверие руководителю фракции Ярославу Железняку.

Ранее мы сообщали, что «Голос покинул Сергей Притула.

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