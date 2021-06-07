Политика

Притула покидает «Голос»: но не политику

Шоумен не намерен покидать политику

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Известный украинский шоумен Сергей Притула принял решение покинуть партию «Голос». В последнее время сообщалось о том, что Притула и руководство партии не могут найти общий язык, в итоге шоумен принял такое решение.

На своей странице в социальной сети Фейсбук Притула сообщил, что покидает фракцию. В тоже время он добавил, что не намерен покидать политику, пишет УРА-Информ.

«Я иду из партии, которая, не в последнюю очередь благодаря действиям нового руководства, отдалилась от наших начальных основ настолько далеко, можно констатировать точку невозврата», — отметил Притула.

Он добавил, что областные и городские ячейки не должны страдать от действий партийного руководства, хотя уже испытывать из-за этого критику.

Он также добавил, что в дальнейшем будет выбирать осмотрительно «спутников по тернистый путь украинской политики».

В партии «Голос» отметили, что ожидают письменное заявление о выходе из политсилы от Притулы и тех, кто хочет приобщиться к нему. Там указали, что «личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью».

Ранее мы сообщали, что ВРУ одобрила закон про криминальную ответственность за ложь в декларациях.

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