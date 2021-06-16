Общество

В ОРДО надеются, что «ДНР» последует примеру РФ: что произошло

В «ДНР» надеются на отмену важного законопроекта

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Вчера, 15 июня Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном чтении документ, который вносит изменения в закон «О безопасности дорожного движения».

Таким образом, согласно принятому законопроекту, теперь российским водителям не придется подтверждать прохождение техосмотра для получения полиса ОСАГО. Теперь техосмотр для автолюбителей станет добровольным. На такую ситуацию обратила внимание так называемый «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Интересно, послужат ли такие изменения руководством к действию для Комитета Народного Совета по транспорту и связи? Особенно учитывая вектор гармонизации законодательства ДНР с законодательство РФ», — отметила так называемая «представительница» ОРДО.

Она отметила, что в ОРДО процедура прохождения техосмотра невероятно сложная и изматывающая.

«Даже помню, медицинскую справку планировали убрать из этого постановления, но что-то пока никак», — сказала Селиванова.

Ранее мы сообщали, что жители ОРДО жалуются на постоянное повышение цен.

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