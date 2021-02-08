Общество Политика

Татаров под прицелом: НАБУ просит офис Венедиктовой уже третий раз отдать дело

Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) офис генпрокурора проигнорировал

Время чтения: 43 Секунд

Национальное антикоррупционное бюро уже третий раз требует отдать им дело по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова у Офиса генпрокурора. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

«НАБУ и САП третий раз официально сообщило ОГП, что уголовное производство по подозрению экс-народного депутата и заместителя руководителя Офиса президента должны расследовать детективы НАБУ. Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис генерального прокурора 8 февраля 2021 года» — отметили в ведомстве.

При этом, в НАБУ утверждают, что дело Татарова должно быть в бюро так же как и дело о завладении имуществом Нацгвардии на 81,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что прокуроры Офиса генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которые были назначены после отстранения от дела Укрбуда Специальной антикоррупционной прокуратуры, отозвали ходатайство об избрании меры наказания для заместителя главы Офиса президента ОлегаТатарова.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Украина допустит на свою территорию иностранные войска: Зеленский утвердил план

К участию в военных учениях на территории Украины планируется привлечь около 11 тысяч иностранных военных

Билл Гейтс рассказал об угрозах, которые ожидают мир после завершения пандемии

Гейтс отмечал, что следующая пандемия может быть в десятки раз опаснее и плачевней

«Главу МВД ЛНР» ожидают неприятности: нагрянули проверки из РФ

Проверки из Москвы нагрянули неожиданно

Степанов назвал новую дату вакцинации в Украине: когда старт

Уже с 15 февраля в стране должна начаться долгожданная вакцинация

Украинская телеведущая попала в базу «Миротворец»: кто она

Крестным отцом ребенка Марченко является президент РФ Владимир Путин

Первый этап вакцинации от COVID-19 стартует в этом месяце, — Зеленский

Украина получила разрешение на экстренное медицинское применение вакцин

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap