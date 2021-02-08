Татаров под прицелом: НАБУ просит офис Венедиктовой уже третий раз отдать дело

Предыдущие два постановления (от 28.12.2020 и 5.01.2021) офис генпрокурора проигнорировал

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Национальное антикоррупционное бюро уже третий раз требует отдать им дело по подозрению заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова у Офиса генпрокурора. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

«НАБУ и САП третий раз официально сообщило ОГП, что уголовное производство по подозрению экс-народного депутата и заместителя руководителя Офиса президента должны расследовать детективы НАБУ. Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис генерального прокурора 8 февраля 2021 года» — отметили в ведомстве.

При этом, в НАБУ утверждают, что дело Татарова должно быть в бюро так же как и дело о завладении имуществом Нацгвардии на 81,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что прокуроры Офиса генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, которые были назначены после отстранения от дела Укрбуда Специальной антикоррупционной прокуратуры, отозвали ходатайство об избрании меры наказания для заместителя главы Офиса президента ОлегаТатарова.