«Главарю» «ЛНР» выдвинули ультиматум: что происходит

Ультиматум Пасечнику выставил профсоюз АМК

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Так называемый независимый профсоюз АМК разразился очередным заявлением. Он выдвинул ультиматум «главарю» «ЛНР» Леониду Пасечнику.

При этом самая организация не вызывает особого доверия, но такие инициативы получают резонанс в СМИ, и за пределами «республики» в том числе. В время, ситуация на АМК накаляется, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«По слухам, бастующими уже начали интересоваться «силовики», в интересах которых не дать локальной забастовке превратиться в масштабный бунт. Долг по зарплатам перед рабочими АМК перевалил за миллиард, не платят алименты, больничные, не ведутся налоговые отчисления. Коллектив сидит на голодном пайке с начала 2021 года», — отмечает источник.

«Требуем принять немедленные меры для наказания всех виновных в вышеуказанных преступлениях и обеспечить выплату всех заработанных нами денег. Если в ближайшее время наше требование не будет выполнено, то трудовой коллектив Алчевского металлургического комбината поставит вопрос о смене политического руководства «ЛНР» и обратится ко всем рабочим «Луганской Народной Республики» с призывом о всеобщей забастовке и формировании своего рабочего правительства», — говорится в заявлении.

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