«Главарю» «ЛНР» выдвинули ультиматум: что происходит

Ультиматум Пасечнику выставил профсоюз АМК
Так называемый независимый профсоюз АМК разразился очередным заявлением. Он выдвинул ультиматум «главарю» «ЛНР» Леониду Пасечнику.
При этом самая организация не вызывает особого доверия, но такие инициативы получают резонанс в СМИ, и за пределами «республики» в том числе. В время, ситуация на АМК накаляется, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.
«По слухам, бастующими уже начали интересоваться «силовики», в интересах которых не дать локальной забастовке превратиться в масштабный бунт. Долг по зарплатам перед рабочими АМК перевалил за миллиард, не платят алименты, больничные, не ведутся налоговые отчисления. Коллектив сидит на голодном пайке с начала 2021 года», — отмечает источник.
«Требуем принять немедленные меры для наказания всех виновных в вышеуказанных преступлениях и обеспечить выплату всех заработанных нами денег. Если в ближайшее время наше требование не будет выполнено, то трудовой коллектив Алчевского металлургического комбината поставит вопрос о смене политического руководства «ЛНР» и обратится ко всем рабочим «Луганской Народной Республики» с призывом о всеобщей забастовке и формировании своего рабочего правительства», — говорится в заявлении.
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