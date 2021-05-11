Он пока никак реально не помог Украине — эксперт о Байдене

Андрей Илларионов о действиях президента США

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Президент США Джо Байден пока является другом для Украины только на словах. Такое заявление сделал президент Института экономического анализа, экс-советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов.

Эксперт заявил, что сейчас на словах Байден поддерживает Украину, однако реальных шагов со стороны американского президента пока не видно, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Байден действительно друг Украины, но только на словах. Что касается слов в поддержку Украины – он действительно их говорит, и сотрудники его администрации говорят. А вот что касается дел – то пока ни одного реального шага, который бы свидетельствовал о нормальном регулярном отношении к Украине, мы не видим, — сказал эксперт.

Он отметил, что Конгресс принял два закона, обязывающих президента США ввести санкции против «Северного потока», однако спустя 100 дней Байден его так и не подписал.

Илларионов добавил, то США должны были предоставить помощь Украине в этом году на 275 млн долларов. 125 млн непосредственно и 150 млн обусловлены прогрессом в реформах. Сначала администрация сообщила об этих 275 млн, а затем сказала, что даст только 125, а о 150 даже речи сейчас нет.

Ранее мы сообщали, что Байден примет участие в саммите стран восточного фланга НАТО.