Политика

Переговоры с Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию, — Зеленский

Сообщения об отводе войск от украинской границы снижают напряжение

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Глава украинского государства Владимир Зеленский уверен, что прямые переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным могут окончательно предотвратить эскалацию вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса. Он считает, что для завершения конфликта необходима политическая воля Путина. Об этом он заявил в интервью La Repubblica, передает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщения об отводе войск от украинской границы снижают напряжение. Однако, оценивать данный процесс следует результатами.

«Украина может утверждать это совершенно уверенно. Сейчас в Европе есть только одна война — против нашей страны. Идет уже восьмой год на украинском Донбассе. И это надо обязательно решать. Возможно, чтобы окончательно предотвратить эскалацию, нам, дополнительно к имеющимся форматам, сегодня нужны и прямые президентские переговоры», — отметил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что знает, как достичь мира.

«Встреча обязательно состоится. Она нужна для того, чтобы прекратить войну на Донбассе и пройти весь путь к честному и прочного мира. Но каким должен быть порядок дня на этих переговорах? Какие шаги приведут нас к миру? Где и когда эти шаги будут согласованы?», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Москве определенно нужен сухопутный коридор в аннексированный украинский Крым. Именно из-за этого глава Кремля Владимир Путин может начать активные военные действия в этом направлении. Однако, это произойдет в том случае, если он увидит уязвимость Украины.

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