Общество

Названа область Украины, которую может захватить Россия

Главной целью Путина является захват всей Украины

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Москве определенно нужен сухопутный коридор в аннексированный украинский Крым. Именно из-за этого глава Кремля Владимир Путин может начать активные военные действия в этом направлении. Однако, это произойдет в том случае, если он увидит уязвимость Украины. Об этом заявил украинский военный Андрей Тетерук, передает УРА-Информ.

«Главной целью Путина является захват всей Украины, но он не откажется и от частичного поглощения, как это было в 2014 году, когда он аннексировал полуостров Крым и части Луганской и Донецкой областей. Сейчас для него необходимо обеспечить сухопутный коридор в Крым, потому что он сейчас для Российской Федерации является островом», — подчеркнул он.

Тетерук уточнил, что украинские военные должны быть постоянно готовы к провокациям со стороны РФ.

«Для Путина наиболее нужным будет захват Херсонской области до Каховского водохранилища, чтобы обеспечить водой аннексированный Крым. Таким образом, он получит и сухопутный путь в Крым, и водную артерию. А это для него сейчас является огромным головной болью», — добавил военный.

Ранее сообщалось, что российская сторона в ТКГ всеми силами пытается выбросить переселенцев из переговоров в контактной группе по Донбассу. Для этого РФ подключает к работе «экспертов» из ОРДЛО.

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