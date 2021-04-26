Надо забыть эту фамилию и строить сильную Украину — Гордон

Украинский журналист о возможной встрече Зеленского с Путиным

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Если президент Украины Владимир Зеленский поедет в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным — это будет огромной ошибкой. Такое заявление сделал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Гордон считает, что Украине не стоит вести переговоры с главой Кремля, так как Путин ничего стране не отдаст. При этом, он назвал приглашение Путиным Зеленского в Москву издевательством. Журналист считает, что ни в коем случае нельзя допустить этой встречи. Гордон напомним, что Зеленский питал надежды ранее, что такая встреча состоится, пишет УРА-Информ со ссылкой на на эфир программы «Свобода слова Савика Шустера»

«Он хороший человек и поэтому считает, что вокруг него должны быть такие же хорошие люди. Ему хотелось сесть с Путиным за стол и сказать: «Ну, елки-палки, Владимир Владимирович, давайте уже что-то делать», — заявил Гордон.

Однако журналист считает, что Донбасс – это «козырная карта» в руках Кремля, который он воспользуется тогда, когда ему будет выгодно.

«С ним не о чем разговаривать. Он нерукопожатный. Надо забыть эту фамилию и строить сильную Украину, и тогда Путин сам захочет с сильной Украиной разговаривать», — добавил журналист.

Ранее Гордон заявлял, что Путину нужен Киев.