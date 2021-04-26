В Турции выдали ордер на арест более 500 человек: что произошло

Все из-за проваленного переворота в 2016 году

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Прокуратура Турции выдала ордер на арест 532 человек, обвиняемых в связях с Фетхуллахом Гюленом. Исламский проповедник считается инициатором неудавшегося военного переворота 2016 года.

Прокуратура Турции выдала ордер на арест 532 человек, в том числе 459 действующих военнослужащих, обвиненных в связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщило в понедельник информационное агентство Anatolia, пишет УРА-Информ.

Следствие по данному факту ведется в 62 провинциях. Государственное информационное агентство сообщило, что только в Стамбуле было приказано арестовать 258 человек, в том числе четыре полковника военной службы, одного подполковника, девять майоров и 24 капитана. В Измире прокуратура выдала ордер на арест 274 человек, в основном военнослужащих.

Гюлен, который остается в США, обвиняется правительством Турции и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в организации попытки государственного переворота через движение, которое Анкара называет FETO. Гюлен отрицает эти обвинения. В результате сорванного властями путча погибло более 250 человек.

После попытки военного переворота возбуждены дела против примерно 80 000 человек, около 150 тысяч чиновников и военнослужащих были уволены или отстранены от исполнения служебных обязанностей, более 20 000 человек были исключены из армии.

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