Общество

Эксперт предсказал три варианта развития событий на Донбассе: чего ожидать Украине

Виталий Портников о российских военных вблизи Украины

Время чтения: 51 Секунд

У России три сценария развития событий на Донбассе, поэтому президент РФ Владимир Путин сконцентрировал вблизи Украины большую армию своих военных. Такое мнение выразил известный журналист, публицист Виталий Портников.

Он считает, что такие действия со стороны Путина – это шантаж. И первый вариант развития событий, что шантажом все в итоге и закончится, пишет УРА-Информ со ссылкой на YouTube-канале «UKRLIVE.TV».

«Цель Путина – шантаж. Шантаж – это не блеф шантаж – это шантаж.  Перед Первой мировой войной все тоже друг друга шантажировали, не собираясь воевать, закончилось, так как закончилось… Мы не знаем, что будет происходить – есть несколько вариантов развития событий», — заявил эксперт.

Он считает, что все в итоге может закончиться блефом, ведь для Кремля очень важен российско-американского саммит.

Второй вариант развития событий — российские оккупанты захватывают подконтрольные ВСУ территории Донецкой и Луганской областей. Боевики и российская армия могут пойти в наступление и расширить «границы» «ЛДНР».

Третий вариант развития событий – это полномасштабная война. Эксперт его не исключает, но называет самым маловероятным.

Ранее на Донбассе заявили, что готовы отбивать атаки ВСУ с воздуха.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Донецк проснулся от сильных взрывов: пошли в дело и 120-ые

Обстрелы начались около 6:00

В Украине более 12 000 новых случаев коронавируса: также более 400 смертей

Больше всего новых случаев в Киеве

Обмена пленными в ближайшее время не будет: стала известна причина

Стороны пока не могут договориться

Стало известно, когда украинцам будут делать вторую прививку от коронавируса: есть дата

Вторую дозу украинцы начнут получать со следующей недели

Боевикам не хватает людей: они не продержатся больше дня если ВСУ пойдут в наступление

Реальная ситуация другая, чем заявляют местные «власти»

Просим ВСУ начать действовать, пусть Россия уйдет навсегда, — жители ОРДЛО

Жители ОРДЛО надеяться на полную капитуляцию пророссийских боевиков

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap