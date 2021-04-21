Эксперт предсказал три варианта развития событий на Донбассе: чего ожидать Украине

Виталий Портников о российских военных вблизи Украины

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У России три сценария развития событий на Донбассе, поэтому президент РФ Владимир Путин сконцентрировал вблизи Украины большую армию своих военных. Такое мнение выразил известный журналист, публицист Виталий Портников.

Он считает, что такие действия со стороны Путина – это шантаж. И первый вариант развития событий, что шантажом все в итоге и закончится, пишет УРА-Информ со ссылкой на YouTube-канале «UKRLIVE.TV».

«Цель Путина – шантаж. Шантаж – это не блеф шантаж – это шантаж. Перед Первой мировой войной все тоже друг друга шантажировали, не собираясь воевать, закончилось, так как закончилось… Мы не знаем, что будет происходить – есть несколько вариантов развития событий», — заявил эксперт.

Он считает, что все в итоге может закончиться блефом, ведь для Кремля очень важен российско-американского саммит.

Второй вариант развития событий — российские оккупанты захватывают подконтрольные ВСУ территории Донецкой и Луганской областей. Боевики и российская армия могут пойти в наступление и расширить «границы» «ЛДНР».

Третий вариант развития событий – это полномасштабная война. Эксперт его не исключает, но называет самым маловероятным.

Ранее на Донбассе заявили, что готовы отбивать атаки ВСУ с воздуха.