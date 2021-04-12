Политика

Куда перенесут «Минск»: Арестович назвал варианты

Польша, скорее всего, не подойдет

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Украина рассматривает несколько вариантов переноса места переговоров Трехсторонней контактной группы из Минска. Об этом рассказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Он прокомментировал информацию со стороны главы Украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что переговоры можно перенести из Беларуси в Польшу. Однако Арестович считает, что этого не произойдет, ведь Польша является членом НАТО и этот вариант не устроит Российскую Федерацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Радио Свобода.

«Во-первых, это очень отдаленная перспектива… Сейчас рано об этом говорить, разве что чисто теоретически. Польша, я не думаю, что будет подходящей площадкой для России, потому что российско-польские отношения известны», — сказал Арестович.

В тоже время он считает, что Минские переговоры могут перенести теоретически в Швецию или Австрию

«Скорее всего, если это произойдет и мы можем фантазировать, это будет что-то вроде Швеции, возможно, или Австрии — страны, которая не является членом НАТО. Для России это очень чувствительный вопрос», — сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

Ранее мы сообщали, что из-за обстрел в зоне ООС погиб воин ВСУ.

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