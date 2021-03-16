Политика

«Мы не россияне»: Арестович прокомментировал наступление ВСУ на Донбассе

У РФ не выйдет надавить на украинское государство военным путем

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Спикер украинской делегации в переговорной группе ТКГ Алексей Арестович объяснил, как будет действовать правительство Украины в решении вооруженного конфликта на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом представитель ТКГ сообщил в эфире телеканала «Дом», передает УРА-Информ.

Также он уточнил, что в Кремле еще с 2014 года рассказывают о страшной войне, которая не за горами, однако, это лишь способ информационного воздействия.

Также он добавил, что у РФ не выйдет надавить на украинское государство военным путем, однако, если это произойдет, то ВСУ сможет дать сильнейший ответный удар.

«Я не вижу перспектив военного решения, с обеих сторон. Будет политико-дипломатический путь. Мы не собираемся убивать наших граждан — мы не россияне. Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль»,- подчеркнул Арестович.

Ранее сообщалось, что «власти» «ДНР» делают весьма смелые заявление о том, что «республика» сможет самостоятельно остановить возможное наступление ВСУ на Донбассе.

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