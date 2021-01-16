Общество Политика

Отравление Навально: гражданам РФ запретили встречать политика в аэропорту

Сторонники Навального решили устроить ему массовую встречу в аэропорту

Время чтения: 38 Секунд

Прокуратура российской столицы — Москвы, предупредила об ответственности перед законом тех, кто призывает граждан на несогласованную массовую акцию в аэропорту «Внуково», которая должна состояться завтра, 17 января. Туда из Германии планирует прилететь российский отравленный оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление прокуратуры.

В прокуратуре подчеркнули, что нашли информацию о встрече, однако власти Москвы ее не согласовывали.

Помимо этого, в прокуратуре уже вынесли предупреждение 15 гражданам «о недопустимости нарушения закона».

Известно, что сторонники Навального решили устроить ему массовую встречу в аэропорту.

В аэропорту отметили, что не разрешат проводить съемку прилета Навального из-за противоэпидемиологических мер.

Ранее сообщалось, что Навальный считает, что Путин, который ранее приказал его убить, сейчас отдал приказ о фальсификации новых дел против оппозиционного политика.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Сонный
Сонный
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Почему украинцы платят так много за тепло: эксперт назвал причину

Украине нужно действовать более эффективно

В «ДНР» похвастались странным рекордом: что произошло

В «республике» рассказали, сколько человек были задержаны сотрудниками так называемого «МВД» «ДНР»

После президентства: стало известно, куда переедет семья Трампа

Все едут на юг

Финский вариант развития сценария на Донбассе: что предлагает эксперт

Возможный вариант действий против РФ

У Зеленского есть две недели, чтобы принять решение: эксперт об ультиматуме президенту

Перед президентом Украины стоит непростое решение

Штурм Капитолия должен был пройти под руководством Трампа, — Reuters

Трамп не удалил свое видео с призывами захватить здание Конгресса

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap