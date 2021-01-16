Отравление Навально: гражданам РФ запретили встречать политика в аэропорту

Сторонники Навального решили устроить ему массовую встречу в аэропорту

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Прокуратура российской столицы — Москвы, предупредила об ответственности перед законом тех, кто призывает граждан на несогласованную массовую акцию в аэропорту «Внуково», которая должна состояться завтра, 17 января. Туда из Германии планирует прилететь российский отравленный оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление прокуратуры.

В прокуратуре подчеркнули, что нашли информацию о встрече, однако власти Москвы ее не согласовывали.

Помимо этого, в прокуратуре уже вынесли предупреждение 15 гражданам «о недопустимости нарушения закона».

Известно, что сторонники Навального решили устроить ему массовую встречу в аэропорту.

В аэропорту отметили, что не разрешат проводить съемку прилета Навального из-за противоэпидемиологических мер.

Ранее сообщалось, что Навальный считает, что Путин, который ранее приказал его убить, сейчас отдал приказ о фальсификации новых дел против оппозиционного политика.