Зеленский готов к перезагрузке: многие потеряют свои должности

Дмитрий Разумков также может потерять свою должность

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Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может пойти на серьезный шаг. Глава государства намерен перегрузить состав Кабинета министров, также могут потерять свои должности и другие чиновники.

Президент Украины намерен поменять не только министров, но и также поставить во главе правительства другого человека. На данный момент не сообщается, кто это может быть. Также Зеленский готов сменить спикера Парламента Дмитрия Рузумкова. Главе государства не нравится, что политик начал играть в свою игру, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Наш источник в ОП рассказал, что Президент готов менять спикера и перезагрузить Правительство. На Банковой устали от политической игры Дмитрия Разумкова и хотят поставить Главой парламента управляемого человека», — пишет источник.

Ранее мы сообщали, что партии «Слуга народа» и «Батькивщина» могут создать большинство в Парламенте. Источник сообщает, что стороны продолжают активно вести переговоры. Стало известно, что Юлия Тимошенко может получить пост вице-премьер министра, а ее люди могут также получить еще два министерств.